Bambino autistico mangia solo waffle che non sono più in produzione: sua madre non sa cosa fare

Jenna Roman, la mamma di Jerico, un bambino autistico di 10 anni è rimasta sconvolta nell'apprendere che l'azienda che ha produceva l'unico alimento che suo figlio mangiava ha smesso di produrlo, mentre le scorte dei negozi inesorabilmente si stavano esaurendo, secondo quanto riferisce Global News.

Jerico ha quasi 10 anni e ha un'estrema avversione per il cibo, il che rende la sua dieta una sfida: oltre a un frullato con verdure e vitamine, finora il suo unico pasto giornaliero consiste in 24 waffle congelati di sciroppo d'acero e cannella.

La madre del piccolo, residente nella Columbia Britannica, Canada, ha spiegato alla stampa locale che il bambino ha avuto problemi con il cibo sin dalla nascita e i tentativi di estendere la sua gamma di opzioni in merito agli alimenti non ha mai dato alcun risultato. Roman è riuscita a rompere questo «circolo vizioso» all'inizio del 2020, quando ha iniziato a proporre a Jerico questo tipo di waffle. All'inizio di gennaio, però, la donna ha notato che diventava sempre più difficile trovare sugli scaffali dei supermercati quel tipo di biscotti, e solo successivamente ha appreso che non sarebbero stati più disponibili in Canada, poiché l'azienda non li avrebbe più prodotti.

Un conoscente della donna che lavora in quell'impresa ha diffuso la notizia tra i dipendenti dell'azienda, la storia è arrivata ai dirigenti, che hanno rintracciato le loro scorte e trovandone sei scatole in un magazzino in Illinois, USA, che invieranno alla famiglia. Per conservare tutte quelle scorte, Jenna Roman ha lanciato una campagna per recuperare fondi che le permettano di pagare un congelatore abbastanza grande da immagazzinarle tutte: «Non devo più preoccuparmi», ha assicurato la donna con sollievo.

