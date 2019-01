Bimbo caduto in un pozzo a Malaga, il fratellino maggiore morì a tre anni all'improvviso

Lunedì 14 Gennaio 2019, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2019 15:40

Aveva già vissuto la perdita di un figlio la famiglia del piccolo Yulen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino Malaga. Il piccolo Oliver, suo fratello, è morto nel 2017 di un attacco di cuore: aveva solo tre anni.Vicky e José, i genitori di Oliver e Yulen, vivono nel quartiere di El Palo: e proprio lì, per strada, Oliver nell'aprile del 2017 si sentì male e si accasciò. I medici non riuscirono a capire la causa del malore: 21 giorni dopo il piccolo Oliver ebbe un attacco di cuore e per lui non ci fu nulla da fare, morì sul colpo.