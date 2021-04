Bambino di 3 anni ucciso da un colpo di pistola a Miami: la tragedia durante una festa di compleanno

Un bimbo di tre anni è rimasto ucciso a Miami durante una festa di compleanno. Il piccolo sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola. Altri spari hanno ferito una donna. La polizia indaga su quanto accaduto. Il piccolo, che si chiamava Elijah LaFrance, è morto subito dopo essere stato trasportato in ospedale, mentre la donna di 21 anni è in condizioni stabili. L'episodio si è verificato nell'appartamento di un residence. Da una prima ricostruzione la persona che ha aperto il fuoco è fuggita riuscendo a far perdere le sue tracce, ed è tuttora ricercata dalla polizia.

APPROFONDIMENTI USA Chicago, 13enne ispanico ucciso da un poliziotto dopo... LA SCOPERTA Monza, bimbo di 9 anni porta i proiettili a scuola: denunciato il... STATI UNITI Usa, muore bambino di 10 anni: aveva appena soccorso la sorellina di...