Bimbo di 8 anni a 140 km/h in autostrada sull'auto della madre. «Volevo solo guidare un po'»

bimbo

di otto

Incradibile bravata in Germania, su un' autostrada che porta a Dortmund . Unanni ha sottratto l'e l'ha guidata raggiungendo la ragguardevole. La vettura era dotata di cambio automatico. A segnalare l'incredibile episodio è stata la pagina Facebook della polizia di Soest, nella Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania occidentale)., riferisce la pagina. È stato lo stesso bambino a parcheggiare l'auto in una piazzola di sosta senza causare danni. Dopo essersi fermato, il piccolo ha avuto anche la premura di accendere i lampeggianti e piazzare il triangolo dietro all'auto, una Golf. Il bambino aveva già guidato automobili su spazi privati e, con regolarità, anche auto a scontro e go-kart, riferisce il sito citando la madre. La velocità raggiunta verso l'una di notte però lo ha spaventato, inducendolo a fermarsi: e quando sono arrivati gli agenti di polizia, è scoppiato in lacrime.