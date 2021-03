Bambino in cura in ospedale diventa poliziotto per un giorno: la sua foto commuove il web

Il suo sogno era quello di vivere una giornata da poliziotto assieme ai suoi amici agenti conosciuti all’ospedale Gaslini di Genova dove si trova in cura per combattere la sua malattia. Alla fine è riuscito a concretizzarlo. Protagonista un bambino di 7 anni che si è recato a far visita al personale della Polizia Ferroviaria di Genova.

Dai poliziotti è stato accolto calorosamente e lo hanno invitato ad effettuare una pattuglia appiedata con loro. Agli agenti ha raccontato, sbalordendo tutti, che la sua forza non è nel corpo, fragile, ma nella sua testa. “La sua tenacia è per noi un esempio e ne faremo tesoro” hanno commentato i poliziotti.

La sua foto mentre cammina mano nella mano con un agente della Polizia Ferroviaria è stato postato sul profilo social della Polizia di Stato raccogliendo migliaia di like e commuovendo il mondo del web.

