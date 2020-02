Bimbo di 2 anni denutrito e costretto a mangiare le sue stesse feci, arrestati i genitori

Ultimo aggiornamento: 16:43

Bimboera. Una realtà choc quella che è venuta fuori dalle indagini della polizia della Carolina del Nord, in Usa, dopo che un bimbo di appenaè stato portato all'ospedale dai suoi genitori. Il piccolo era in pronto soccorso per delle ferite, ma le analisi dei medici hanno evidenziato che lo stato di salute del piccolo era molto grave.La 21enne Jade Newman e il 25enne Delane Bostic, hanno portato il figlio in ospedale per alcune ferite. I medici però si sono subito insospettiti e visitando con attenzione il bimbo hanno scoperto che aveva diversi segni di abusi sul corpicino, oltre al fatto che era gravemente denutrito. Le indagini hanno portato a galla il grave stato di degrado in cui viveva la famiglia, come riporta anche il Daily Mail Il bambino aveva fratture su cranio e costole, aveva lesioni al cervello, riportate dagli abusi. Era denutrito e sarebbe stato sfamato con le sue stesse feci, costretto dai suoi genitori. Nessuno aveva mai denunciato nulla alle autorità che hanno disposto l'arresto delle coppia e affidato il minore ai servizi sociali.