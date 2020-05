Usa, bambino di 5 anni alla guida di un Suv fermato in autostrada: «Vado a comprare una Lamborghini»

A cinque anni stava guidando un suv in autostrada nello Utah. Il bambino, fermato dalla polizia, detto che voleva recarsi in California per comprare, con tre dollari in tasca, una Lamborghini. La notizia è stata diffusa dalla polizia stradale dello Utah sui social, con tanto di fotografia, con il volto oscurato, del bimbo alla guida, e ripresa dalla Cnn. Secondo quanto ricostruito, il bambino aveva litigato con la madre dalla quale pretendeva in regalo l'auto di lusso.

Approfittando di un momento di distrazione del fratello, al quale era stato affidato dai genitori in loro assenza, si è messo alla guida dell'automobile di famiglia. Riuscito a raggiungere l'Interstate 15, che percorreva a 50 chilometri l'ora, è stato notato da un poliziotto che, credendolo inizialmente un adulto in difficoltà, lo ha fermato. Nessun provvedimento è stato emesso a suo carico. Deciderà ora la procura se sanzionare i genitori per omesso controllo.

Ultimo aggiornamento: 14:55

