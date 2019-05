Bombola di ossigeno scoppia in ambulanza, bimbo di tre mesi muore intrappolato nell'incubatrice

Baby in incubator dies after oxygen tank explodes in back of ambulance



The horrifying incident happened on the Trans-European Motorway, in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/BWPLOAb62p — Lilian Chan (@bestgug) 29 maggio 2019

Mercoledì 29 Maggio 2019, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bambino di tre mesi è morto a causa dell'esplosione di una bombola d'ossigeno posizionata nel retro di un'ambulanza. Il piccolo si trovava nell'incubatrice a bordo del mezzo di soccorso insieme alla madre. Secondo una prmia ricostruzione, il neonato sarebbe rimasto sul mezzo in fiamme mentre gli altri occupanti sono riusciti a mettersi in salvo al momento dell'esplosione.L'incendio si è sviluppato Trans-European Motorway a Istanbul, in Turchia. L'ambulanza trasportava una bombola d'ossigeno che ha preso fuoco mentre il mezzo era in movimento. Impressionanti le immagini video pubblicate da Asia Wire, in cui viene mostrato il mezzo ancora in fiamme sul ciglio della strada.Nonostante l'arrivo dei mezzi di soccorso, è stato impossibile mettere in salvo il bambino mentre la madre è stata portata in ospedale in preda al forte choc. In una dichiarazione, ha detto: «All'improvviso, è successo qualcosa e il fuoco è divampato dal retro. I paramedici sono usciti e anche io sono saltata fuori dall'ambulanza». Sulla vicenda indaga la polizia.