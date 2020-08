Bambino di 3 anni muore chiuso nell'auto sotto al sole: i genitori dormivano

Quando i medici sono arrivati davanti a quella casa nella Contea di Franklin, in Alabama (USA), per il piccolo Bentley, 3 anni, non c’era più niente da fare. È morto dopo essere rimasto nell’auto arroventata dei suoi genitori mentre loro dormivano, ignari di quanto stesse accadendo a pochi metri da loro.

«Si è infilato nell'auto»

Secondo quanto hanno raccontato la madre e il padre del piccolo,, 20 anni, e, 22, il piccolo sarebbe uscito inosservato da casa e si sarebbe infilato in auto. Alla polizia hanno raccontato di averlo messo a letto sabato a mezzanotte e di non averlo trovato nella sua stanza quando si sono svegliati alle tre del pomeriggio di domenica.

Dopo una breve ricerca hanno trovato il figlio dentro l’abitacolo della loro auto. Era privo di sensi e hanno immediatamente chiamato l’ambulanza. Ma per Bentley era ormai troppo tardi. Nella giornata di domenica si è raggiunta una temperatura di 34 gradi, ma dentro un’auto senza alcuna presa d’aria, nel giro di un’ora si possono arrivare a toccare i 60 gradi. Bisognerà attendere l’esame dell’autopsia per determinare la causa del decesso del bambino.



Mamma e papà in manette

La polizia, intanto. ha arrestato i genitori per omicidio colposo: se giudicati colpevoli potrebbero rischiare fino a 20 anni di carcere. Lo sceriffo della contea, Shannon Oliver, crede che la morte di Bentley sia stata un tragico incidente: «Non credo sia stata un’azione volontaria. Penso che la negligenza sia costata la vita al bambino. È una situazione triste e difficile per tutti». Secondo KidsAndCars negli ultimi due anni circa 110 bambini sono morti negli Stati Uniti dopo essere stati lasciati da soli in auto.

