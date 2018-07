Dimentica il figlio di 3 mesi in auto sotto il sole, il bimbo muore per il caldo

Sabato 28 Luglio 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2018 11:40

Per il piccolo Aiden Miller erano i primi giorni all', ma purtroppo sua mamma lo ha. La donna, non ricordando di avere il piccolo di appenaaddormentato nel seggiolino, ha parcheggiato fuori dal posto di lavoro ed è entrata in ufficio.LEGGI ANCHE Bimbo muore di caldo nello scuolabus. «Dimenticato dopo la gita, ore sotto il sole»​ Quando è uscita, dopo 8 ore, si è accorta che suo figlio era nel posto dietro, con la cintura ancora stretta. Il bambino era ormai morto e nonostante l'intervento dei soccorsi per lui non c'è più stato niente da fare. La donna, originaria di New Albany, città degli Stati Uniti d'America nello Stato dell'Indiana, è distrutta dal dolore e con la morte del piccolo Aiden arriva 29 il tragico bilancio di bimbi morti in auto roventi negli Usa.La donna, come riporta anche il Mirror , doveva lasciare i suoi due figli in due asili diversi: accompagnato il primo, il secondo si è addormentato e la mamma si è scordata, forse anche perché era una routine che aveva da poco, di avere il secondogenito da portare a scuola.