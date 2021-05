Usa, bambino di quattro anni trovato morto in strada a Dallas: ucciso con arma da taglio

Un bambino di soli quattro anni è stato trovato morto in strada a Dallas, negli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato dalla polizia è stato ucciso con un'arma da taglio, senza tuttavia specificare quale. Gli agenti sono stati allertati da una telefonata con la quale si segnalava il corpo di un bambino in strada con ferite profonde. Per il caso è stato tratto in arresto un 18enne, Darriynn Brown: le accuse sono di rapimento e omicidio. Non si conosce ancora il movente.