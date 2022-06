Bambino di due anni cade dal quinto piano e muore: «Era solo in casa»

Un bambino di due anni è morto dopo essere caduto dal quinto piano dell'appartamento in cui viveva a Telheiras, Lisbona, Portogallo.

Il commissario della polizia Bruno Pereira ha riferito al giornale JN che al momento della caduta «il minore era apparentemente solo in casa» e dunque potremmo trovarci di fronte a «una situazione di abbandono da parte dei genitori».

Nel quartiere dove è avvenuta la tragedia, situato in Rua Professor Fernando Melo Moser, a Telheiras, l'atmosfera è di profonda costernazione. Il padre del bambino che ha perso la vita, è ora scioccato. Si è spostato da una parte all'altra, sussurrando parole impercettibili, e poi si è seduto fissando l'edificio, da cui il figlio di due anni è caduto, da un'altezza di circa 12 metri.

I vicini che hanno parlato con JN, hanno preferito rimanere anonimi. «Ero alla finestra e ho visto il bambino cadere a terra. È stata questione di secondi, non riesco nemmeno a parlare», ha raccontato uno dei residenti. In casa c'era anche un altro vicino quando ha sentito «un botto». «Il bambino è caduto sul parapetto dell'edificio, il che fa pensare che sia stato un incidente. Se lo avessero spinto, sarebbe caduto per strada», ha spiegato. Secondo lo stesso residente, la polizia è stata la prima ad arrivare, mentre i soccorsi hanno impiegato «circa 20 minuti». «Non capisco perché ci sia voluto così tanto tempo, dato che è a tre minuti da qui», ha precisato. Quando sono arrivati i soccorsi, il bambino, che ha una sorella di cinque anni, mostrava ancora dei segni vitali. «È arrivato - in ospedale - mentre ancora gli effettuavano manovre di rianimazione, che sono continuate, senza successo», ha confermato a JN una fonte ufficiale dell'ospedale.

Uno dei residenti ha detto a JN che i bambini erano già stati segnalati dalla Commissione per la protezione dei bambini e dei giovani, ma la polizia non ha confermato queste informazioni. Il commissario Pereira ha affermato che la polizia giudiziaria sta indagando per capire se ci sono «potenziali responsabilità penali».