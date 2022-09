Bambino di 3 anni muore cadendo dal quarto piano di un centro commerciale

Il minore era vicino alla zona degli ascensori quando è avvenuta la tragedia. Sebbene sia stato trasferito vivo in un ospedale, è morto per la gravità delle ferite riportate.



Un bambino di 3 anni, Luan Vaz Moraes, è caduto da un'altezza di circa 15 metri in un centro commerciale a Cruz Alta, Brasile. Secondo quanto riportano i media locali, i vigili del fuoco sono stati contattati intorno alle 14:30 con la notizia che la vittima era caduta nell'area dell'ascensore.

Il bambino era in compagnia del padre nel centro commerciale Erico Veríssimo, situato in Rua Voluntários da Pátria, Bairro Centro. Secondo le prime informazioni, il piccolo è caduto da un'altezza di circa 15 metri sopra a una struttura di acrilico, che separa il centro commerciale da un mercato. A seguito dell'impatto, la struttura è crollata e il minore è precipitato.

Il consulente legale dello shopping Erico Verissimo ha diramato un comunicato sul caso, attraverso il quale il centro commerciale Shopping Érico Veríssimo, porge pubblicamente le sue condoglianze alla famiglia del minore, mettendosi a disposizione di tutti per qualsiasi chiarimento.

L'amministrazione si rammarica per l'accaduto, sottolineando che il centro commerciale segue scrupolosamente tutte le normative per la sicurezza dei propri clienti.