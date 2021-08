Bambino di nove anni muore dopo essere stato colpito da un proiettile vagante mentre dormiva nella sua cameretta

In Georgia, Usa, Nigel Brown, un bambino di nove anni, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile vagante mentre dormiva nel suo letto lo scorso fine settimana.

Il minore è stato colpito alla testa a causa di una sparatoria avvenuta nel suo quartiere, un quartiere residenziale della cittadina di Albany, intorno alle 23. Sua madre ha sentito gli spari ed è corsa nella stanza di Nigel, dove lo ha trovato privo di sensi.

La Polizia sta indagando sul caso e offre una ricompensa per qualsiasi informazione che consenta l'arresto delle persone coinvolte nella morte del minore.

Il capo della polizia di Albany, Michael Persley, ha dichiarato in una conferenza stampa che conta sull'aiuto della comunità per assicurare alla giustizia le persone coinvolte. Persley ha detto che è troppo presto per determinare se la sparatoria è stata casuale o intenzionale e diretta a qualcuno in particolare.

«La famiglia di Nigel Brown sta soffrendo perché un codardo per le strade di Albany gli ha tolto la vita», ha detto Albany. Il procuratore distrettuale della contea di Dougherty, Greg Edwards, ha aggiunto che «l'indagine è in corso» e che viene fatto ogni sforzo per «assicurare il colpevole alla giustizia».