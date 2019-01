Lascia il figlio di 6 mesi legato al seggiolino in soffitta e va in vacanza: bimbo muore

Sabato 26 Gennaio 2019, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2019 18:56

Lega ildell'auto e lo. Lovily Johnson, 23 anni, ha lasciato il suo bambino, Noah, in unasoffocante legato al suo seggiolino per diversi giorni senza aria condizionata, cibo o acqua, mentre era fuori casa a festeggiare con gli amici. Il piccolo èdi vita e la donna è stata condannata a 20 anni di carcere.La donna, originaria del Michigan, mamma già di un'altra bambina ha lasciato il bambino più piccolo solo in casa per giorni per andare a fare una piccola vacanza con i suoi amici. Lovily Johnson ha trascorso un fine settimana fuori con i suoi amici, un week end a base di droghe e alcol senza preoccuparsi di far stare in sicurezza il suo piccolo. Quando è tornata a casa ha visto il figlio privo di sensi e lo ha portato in ospedale: il corpo era quasi in stato di decomposizione e i medici hanno allertato le autorità.Poche ore dopo è stata arrestata e in questi giorni è arrivata la condanna. Il giudice ha descritto il suo atteggiamento come mostruoso e si è augurato che non diventi mai più madre. La figlia più grande della donna, la bimba di 4 anni, è stata affidata ai servizi sociali.