Bambino sottratto alla nascita in Cile e poi adottato negli Stati Uniti scopre e ritrova la sorella dopo molti anni

Ora è un quarantenne Scott Lieberman, è un americano che vive a San Francisco. Ha sempre saputo di essere stato adottato dal Cile. Quello che non sapeva è che era stato rapito quando era appena nato. E che ha una sorella.

«Ho vissuto 42 anni della mia vita senza sapere di essere stato portato via, senza sapere cosa stava accadendo in Cile negli anni '70 e '80 e voglio che la gente sappia che... Ci sono famiglie là fuori che possono ancora essere riunite», ha detto Lieberman in una intervista a CNN. L'emittente americana racconta questa storia di ricongiugimento molto toccante. Scott ha scoperto le sue origini. È venuto a sapere di avere una sorella. L'ha potuta conoscere e abbracciare. Lei non parla inglese, lui non parla spagnolo. Ma quando si sono visti si sono guardati e studiati con un'attenzione fuori dal comune. Cosa fareste voi se scopriste che là fuori c'è un vostro famigliare di cui non sapevate l'esistenza?

La storia di Scott: torna in Cile e ritrova la sorella che non conosceva

La storia è questa. Comincia in un periodo molto turbolento per il Cile. Erano gli anni Settanta, e il generale Augusto Pinochet prese il potere con la violenza instaurando una dittatura.

In quegli anni molti bambini sono stati strappati alle loro famiglie e consegnati alle agenzie di adozione. Negli ultimi dieci anni, la CNN ha documentato diversi casi di bambini cileni sottratti alla nascita.

I funzionari cileni affermano che il numero di bambini sottratti potrebbe essere dell'ordine di migliaia, ma le indagini del Paese sulle adozioni controverse sono rimaste in sospeso per anni.

Alcuni dei partecipanti alle adozioni illegali sono morti. Molte cliniche o ospedali in cui i bambini sarebbero stati sottratti non esistono nemmeno più.

Quando Lieberman ha scoperto questa vicenda, qualche mese fa, ha iniziato a chiedersi se gli fosse capitata la stessa cosa e ha iniziato a informarsi. La storia di Lieberman inizia alla fine del 1979 nella città di Cañete, situata nella regione del Biobío, nel Cile centro-meridionale. Sua madre Rosa Ester Mardones, allora 23enne, aveva appena scoperto di essere incinta. Poiché non era sposata e si trovava in una situazione finanziaria difficile, cercò aiuto, secondo la figlia Jenny Escalona Mardones, che ha due anni in più di Lieberman. Nel corso della gravidanza, racconta Escalona, l'assistente sociale fece firmare alla madre diversi documenti che la giovane donna di campagna non capiva bene.

Il bambino portato via dopo il parto

Il bambino Scott nacque nel 1980 alla Clinica Providencia di Santiago. Era sano. L'assistente sociale prese in custodia il bambino e lo portò via, prima ancora che la madre lasciasse l'ospedale, ha detto Escalona.

In un'intervista alla CNN, Lieberman, oggi 42enne, ha raccontato che i suoi genitori adottivi non hanno mai sospettato di aver adottato un bambino sottratto alla madre biologica. Solo alla fine dell'anno scorso, quando Lieberman, che lavora come montatore video, ha letto una storia sulle adozioni illegali in Cile. Ha voluto saperne di più.

Con l'aiuto di "Nos Buscamos", un'organizzazione non profit cilena che cerca di riunire i bambini sottratti ai loro genitori biologici, ha scoperto di avere una sorellastra. Poi con l'aiuto di MyHeritage, una società di genealogia online, Lieberman ed Escalona hanno fatto il test del DNA che ha confermato la loro parentela. Lieberman ha mostrato alla CNN il suo certificato di nascita cileno, la sua scheda di nascita e i suoi documenti di adozione americani.

L'11 aprile Lieberman è volato in Cile per incontrare la sua famiglia biologica. Sua madre era morta di cancro alle ossa nel 2015, all'età di 58 anni. Non ha mai saputo che suo figlio era stato adottato da una famiglia americana e che sarebbe tornato nel suo paese natale, il Cile, meno di dieci anni dopo.

Ha invece incontrato la sorellastra all'aeroporto di Concepción. Nonostante fossero estranei fino a poche settimane prima, si sono stretti in un abbraccio come se si conoscessero da una vita. Sua sorella, Escalona, ha detto di sentirsi «molto felice», ma di non avere parole.

Escalona ha pubblicato il video dell'abbraccio in aeroporto sul suo profilo social. Si vede la ragazza che porta la mano alla bocca in un'espressione di sgomento ed emozione. Poi scoppia l'abbraccio.

«Ci sono altre madri a cui è stato detto che i loro figli erano nati morti. Non sanno che il loro bambino potrebbe essere ancora vivo in un altro Paese», ha detto Lieberman a CNN. Lieberman ha trascorso 12 giorni in Cile, visitando la tomba della madre biologica insieme alla sorella.

Escalona sa quello che è successo a sua madre grazie a un parente stretto. Quel parente era con la madre durante la gravidanza e conosceva i dettagli della nascita del bambino e di come è stato portato via da sua madre, ha detto Escalona. Come spiega che la mamma non le abbia mai accennato a questa storia? «Un misto di tristezza, vergogna e dolore», ha detto la ragazza.

La verità ha aiutato Escalona a capire cose di sua madre che un tempo sembravano incomprensibili, tra cui la decisione della madre di vivere vicino all'aeroporto di Santiago durante gli ultimi anni della sua vita. «Le piaceva andare all'aeroporto e ci chiedeva di andare con lei. Si sedeva e guardava le persone, soprattutto quelle che arrivavano», racconta Escalona. Solo ora ipotizza che sua madre sperasse semplicemente che suo figlio tornasse.