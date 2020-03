Bimbo di 4 anni scomparso dal giardino della nonna, due ragazzi fanno riaprire il caso: «Abbiamo visto un uomo che metteva il corpo in una valigia»

Ultimo aggiornamento: 15:46

Sarebbe stata. Questa è la fine che avrebbe fatto il piccolo William Tyrrell,in Australia il 12 settembre 2014. Il caso è stato riaperto dopo alcuneI due bambini hanno raccontato di conoscere il nome dell'uomo che avrebbe ucciso il bambino di appena 4 anni. I due ragazzi sostengno anche di aver visto la valigia in cui sarebbe stato messo il suo corpo, come riporta anche la stampa locale. Senteno li cantare una strana canzone la babysitter ha chiesto spiegazioni e i bambini hanno raccontato quello che sapevano, aggiungendo di non aver mai detto nulla perché l'uomo in questione li avrebbe minacciati di uccidere la loro mamma se avessero parlato. Il piccolo William stava giocando nel giardino della casa della nonna quando di lui si sono perse le tracce.Il nome, ritenuto dagli inquirenti degno di approfondimento, è quello di Frank Abbott, un uomo che viveva in una roulotte nelle vicinanze della casa di Benaroon Drive quando il bimbo è scomparso. L'uomo avrebbe anche precedenti penali per omicidio. Dopo questa testimonianza le indagini si sono riaperte. Le autorità da tempo hanno escluso il coinvolgimento di familiari nel caso, seguendo la pista di un presunto pedofilo.