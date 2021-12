Bambino rapito ritrova i genitori dopo 14 anni: la sua storia ispirò il film «Dearest»

La sua storia aveva ispirato il film campione di incassi «Dearest», ma il lieto fine non era ancora stato scritto. Dopo 14 anni di disperate ricerche, Sun Zhuo, il bambino cinese di appena 4 anni scomparso da Shenzen ieri ha potuto riabbracciare i genitori. Zhuo, ora 18enne, fu rapito nel 2007 a Shenzhen, nella regione di Guangdong.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Eitan di nuovo in Italia a 84 giorni dal rapimento: torna con la zia... IL SEQUESTRO Ingegnere rapito a Marano, parla la madre: «Sono piombati in...

Suo padre, Sun Haiyang, e sua madre, Peng Siying, furono costretti a vendere le loro proprietà per finanziare le ricerche senza mai perdere la speranza, offrendo una ricompensa fino a 31mila dollari (pari alla cifra di 200mila yuan, proibitiva per molti cinesi) pur di ottenere informazioni su dove si trovasse.

La ricerca di Zhuo

Nel corso degli anni, il padre del bambino rapito ha raccontato alla stampa di aver viaggiato per tutta la Cina alla ricerca del figlio. La storia colpì molto il regista hongkonghese Peter Chan che nel 2014 decise realizzare «Dearest», un blockbuster distribuito in tutto il mondo

Al centro della pellicola proprio la storia di Sun che portò così sotto i riflettori la piaga del rapimento e della tratta di bambini molto diffusi in Cina.

La cosidetta legge del figlio unico, allentata soltanto nel 2015, ha creato notevoli difficiltà nelle zone più rurali della Cina continentale. Queste si sono anche per questo rivolte al mercano nero e alla tratta dei bambini.

Bimbo di tre anni rapito dal padre ritrova la mamma: il video dell'abbraccio commuove il mondo

Il ritrovamento

Le autorità, dopo lunghe peripezie, sono riuscite a ritrovare Sun nello Shandong. Fodamentale per l'identificazione dei responsabili del furto di minore il riconoscimento facciale con il quale gli inquirenti sono stat in grado di identificare un sospettato, che giàà in passato era finito in carcere con l'accusa di rapimento. L'identità di Sun è stata poi confermata dall'analisi del Dna.

La trata di esseri umani è punita con la pena capitale

Il giovane sarebbe stato cresciuto da una coppia, per oltre dieci anni. L'uomo e la donna, di cui non sono state diffuse le generalità risultano al momento indagati.Per la normativa cinese i cittadini indagati per rapimento e tratta di minori rischiano la pena di morte, mentre per gli acquirenti, in caso di compravendita, la pena prevista e di tre anni di detenzione.

Stati Uniti, lo sportello si apre e la bimba cade dall'auto in corsa: investita e uccisa. Aveva 8 mesi

Molti i precedenti

Si stima che oltre 8mila bambini rapiti siano stati restituiti ai loro genitori nel 2021: su tutte la storia dello scorso luglio di Guo Gangtang, 51 anni, che riabbracciò il figlio dopo 24 anni di faticose ricerche che lo portarono a percorrere in moto oltre 500mila chilometri attraverso il Paese. L'intera vicenda aveva ispirato un altro film nel 2015 («Perdita e amore») con la superstar di Hong Kong, Andy Lau.

Olimpiadi Pechino 2022, Usa conferma boicottaggio diplomatico. «Un'offesa a mezzo miliardo di cinesi»