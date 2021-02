Bambino sordo di due anni sente per la prima volta la voce del padre: ecco la sua reazione

APPROFONDIMENTI LA STORIA È sordo a un orecchio fin dalla nascita, ma fa il dj di... PRIME VOLTE Sente la voce della mamma per la prima volta, la reazione di Xander... PRIMO PIANO Bambino non udente sente la voce della mamma per la prima volta

La reazione di un bimbo sordo di due anni mentre ascolta per la prima volta la voce del padre è diventata virale sui social network.

Emiliano, un bambino messicano della città di Tampicotiene, sin dalla nascita soffre di una profonda ipoacusia bilaterale, ovvero della perdita dell'udito quasi totale. Nell'ottobre dello scorso anno, sua madre, Kenia Giovanna Delgado Campos, ha presentato domanda al sistema nazionale DIF, un'istituzione di assistenza pubblica messicana, per chiedere un impianto cocleare, cioè un orecchio artificiale elettronico in grado di ripristinare la percezione dell'udito, per suo figlio.

Il bambino ha ricevuto il dispositivo lo scorso gennaio e lo stesso DIF ha trasmesso il video del momento in cui Emiliano ha ascoltato per la prima volta nella sua vita la voce del papà. «Ciao, ciao, Emiliano, Emiliano» sono state le prime parole di suo padre, Jesús Ángel Azuara Cervantes, che ha potuto ascoltare Emiliano, sorpreso ma sorridente. Il piccolo ha ascoltato poi anche la voce della mamma.

«Grazie ai suoi genitori Emiliano ha scoperto un nuovo mondo», ha scritto l'agenzia su Twitter.

