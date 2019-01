Bambino suicida a 10 anni: i bulli lo prendevano in giro per il sacchetto della colostomia

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 13:58

Costretto ad indossare ilera statoe si è. Un bambino di appenaè stato tormentato da alcuni compagni di scuola dopo che avevano scoperto che aveva degli abiti di ricambio in classe nel caso in cui ne avesse avuto bisogno. Seven Bridges era nato con una malformazione a causa della quale si era sottoposto a diversi interventi, il problema era stato risolto, ma aveva ancora dei piccoli strascichi.Il piccolo frequentava la Kerrick Elementary School, in Kentucky, e nonostante la giovane età dei bambini era letteralmente tormentato dai bulli. La madre e tutta la famiglia è sconvolta dall'accaduto, non riescono nemmeno a capire come un bambino così piccolo sia stato in grado di uccidersi da solo. Senza parole sono anche i responsabili della scuola che hanno detto alla stampa locale di non essersi accorti di nulla. La mamma ha invece accusato la scuola stessa di bullismo e all'interno dell'istituto è stata avviata un indagine per capire di chi possa essere la responsabilità di quanto accaduto.I medici del Norton Children's Hospital affermano che in questa fascia di età i pensieri suicidi derivano in genere dalle relazioni. I medici hanno ribadito l'importanza del parlare di bullismo all'interno delle scuole e di creare dei punti di ascolto che possano essere da riferimento ai ragazzi che si trovano in difficoltà.