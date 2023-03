Bambino ucciso in casa da un proiettile vagante, il colpo ha perforato il muro dell'appartamento

Secondo quanto riportato da Fox News, c'è stata una tragedia a Las Vegas in cui un bambino è stato ucciso e un altro ferito da un proiettile vagante che ha trapassato il muro del loro appartamento. Entrambe le vittime avevano meno di 10 anni e sono state immediatamente trasportate in ospedale, dove uno dei due è purtroppo deceduto. Il proiettile proveniva dall'appartamento vicino in un complesso residenziale alla periferia della città. La polizia ha dichiarato che l'obiettivo del colpo non era la famiglia dei due bambini, ma al momento non sono stati fermati sospetti.

Vicenza, bambino di 7 anni muore soffocato da un palloncino: gli è scoppiato in bocca