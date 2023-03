Bambino di un anno lasciato sul confine Messico-Usa da un trafficante di esseri umani: il video del salvataggio

Senza nessun tipo di scrupolo, nè umanità. Un bambino di poco più di un anno, originario del Guatemala, è stato abbandonato a pochi metri dal fiume Colorado, da un trafficante di essere umani, per evitare di essere arrestato dalle forze di polizia, perché stava attraversando il confine tra Stati Uniti e Messico. Il momento concitato è stato ripreso dalle telecamere della U.S. Customs and Border Protection, che sorvegliano il fiume, crocevia del traffico di umani.

Nel video si vede l'uomo emergere dalle acque, dal confine messicano, che tiene in braccio il piccolo e ad un certo punto lo abbandona sulla terraferma, nella parte di territorio in cui è stato costruito il muro che tiene divisi i due paesi.

Il piccolo non sapendo cosa fare, si alza in piedi ed inizia a girarsi intorno, quando ad un certo punto si vede un'auto proveniente dagli Stati Uniti, che a tutta velocità percorre la distanza che la separa dal bambino, che potrebbe cadere nel Colorado. In pochi istanti scende l'uomo alla guida del furgone, prende in braccio il bimbo e lo mette in auto, portandolo in terreno americano.