Bambino di un anno scompare e viene ritrovato morto dopo 24 ore di ricerche

Un bambino di un anno, Josè Lara, è stato trovato morto in una fossa biologica poche ore dopo essere scomparso in giardino. Dramma nella contea di Putnam, in Florida, dove il tragico epilogo è arrivato 24 ore dopo l'inizio delle ricerche, come riporta il Daily Mirror. «È mio sfortunato compito oggi dirvi che la ricerca di Jose Lara si è conclusa con il recupero del corp», ha dichiarato alla stampa locale lo sceriffo Gator DeLoach.

Jose è stato dichiarato disperso domenica pomeriggio. Sono state schierate squadre di segugi per cercare di trovarlo e le autorità hanno fatto la triste scoperta dopo aver perquisito un'area cespugliosa «Sotto lo strato di terra c'era un pezzo di compensato che era lì da un po' di tempo e sembrava fosse marcito a tal punto che quando il piccolo lo ha calpestato è caduto», ha spiegato lo sceriffo.

L'indagine è ancora in corso ma si ritiene che si sia trattato solo di un incidente. La comunità è sconvolta e dispiaciuta per il bambino. Si erano tutti mobilitati per cercare di ritrovarlo dopo la denuncia della scomparsa e un giorno dopo hanno scoperto che non c'era più nulla da fare e che il piccolo non era sopravvissuto.