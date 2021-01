Cocaina nelle banane sul banco al supermercato: la storia incredibile, ecco com'è accaduto

Banane alla cocaina, finite per sbaglio nei negozi di alimentari. Accade in Canada dove circa 21 pacchetti di cocaina nascosti nelle spedizioni di banane sono finiti nei negozi in seguito ad un pasticcio da parte dei trafficanti di droga: il 24 febbraio del 2019 il proprietario del negozio a Kelowna, un paesino nella provincia canadese della British Columbia, ha chiamato la polizia dopo aver trovato i pacchetti di droga all'interno del carico di banane che aveva acquistato ed era pronto a vendere.

Come racconta il quotidiano britannico Independent, secondo gli investigatori la cocaina proveniva dalla Colombia ed era finita a Kelowna a seguito di un affare fallito nel campo della droga. «Le nostre indagini ci hanno portato a stabilire che questa cocaina non fosse destinata a finire in questa zona, probabilmente è arrivata qui a seguito di un mancato ritiro lungo la strada»,mha detto Jeff Carroll, della sezione Narcotici della polizia. Nei pacchetti c'erano 800mila dosi di cocaina, circa un chilo: circa 6 dosi per ogni abitante di Kelowna, ha detto Carroll.

