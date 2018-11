Bancomat impazzito: lo sportello "regala" banconote durante il prelievo

Babbo Natale resta senza neve: villaggio in Lapponia a secco, i turisti cancellano viaggi

Martedì 27 Novembre 2018, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 28 Novembre, 13:02

Jackpot al: alcuni fortunati clienti dello sportello automatico della Bank of America si sono ritrovati di fronte ad un vero scenario da Las Vegas. La vicenda è avvenuta non nello stato americano delma in quello del Texas.A quanto si apprende, ad Harris County, località a nord della città di Houston, uno degli ATM - sigla che negli Stati Uniti identifica gli sportelli elettronici per il prelievo di denaro - ha iniziato a erogare fino a 10 volte l'importo che l'utente aveva richiesto di prelevare. E a distribuire biglietti da 100 dollari freschi freschi. Immediato il tam tam che ha portato a creare subito enormi file fuori dalla filiale, nella speranza che il bancomat impazzito non rinsavisse di colpo.La sorpresa per iche hanno avuto la possibilità di utilizzare il «generoso» ATM è stata anche per le parole di Bank of America, che ha confermato ai clienti che avevano prelevato di poter tenere i soldi elargiti dallo strumento. La stessa banca ha anche svelato il motivo di questa inaspettata generosità dell'apparecchio elettronico: al suo interno uno dei dipendenti aveva erratamente caricato banconote da 100 dollari al posto di quelle da 10. Chiedere 20$ poteva portare a riceverne quindi anche 200.