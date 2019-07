Banda di bambini tra i 10 e i 14 anni ruba un'auto e guida per oltre 1000 chilometri: «Volevamo andare a pesca»

Lunedì 15 Luglio 2019, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 18:59

HannoQuatro bambini, di età compresa trahanno lasciato un biglietto ai loro genitori, hanno preso una delle loro auto e sono andati a pescare guidando per oltre 1000 chilometri lungo la costa australiana. La piccola banda è stata fermata il giorno dopo la partenza dalla polizia dopo due furti di carburante e un tentativo fallito.Probabilmente i ragazzi si sono divisi alla guida, riuscendo a fare moltissimi chilometri in poco tempo. Sono stati anche inseguiti dalla polizia, come riporta anche l'Independent , riuscendo però a fuggire agli agenti. Pare che i bambini abbiano lasciato le loro case intorno a mezzanotte, iniziando a viaggiare, quando i genitori si sono accorti della loro assenza e hanno lanciato l'allarme erano già piuttosto lontani da casa.Non si conosce il motivo di questa fuga, i ragazzi hanno spiegato di aver studiato tutto nel dettaglio, compresi i furti di carburante. Gli interrogatori ora verranno condotti insieme ai loro genitori, vista la loro giovanissima età.