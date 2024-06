Bangkok, maxi incendio al mercato di Chatuchak: circa 1000 animali (tra cui cani e gatti) rimasti uccisi e 100 negozi distrutti

Circa 1.000 animali sono stati uccisi in un incendio scoppiato nelle prime ore di oggi (martedì 11 giugno) nel famoso mercato all'aperto di Chatuchak a Bangkok, distruggendo quasi 100 negozi. Uccelli, cani, gatti e serpenti sono stati bruciati vivi nelle loro gabbie nella zona riservata agli animali domestici, che comprendeva anche ratti, pitoni e gechi. L'incendio è stato innescato da un cortocircuito elettrico, hanno detto le autorità aggiungendo che non sono state segnalate vittime o feriti. L'incidente - riporta la Bbc - ha spinto le autorità a chiudere la zona degli animali domestici, che è stata a lungo criticata per le cattive condizioni di vita degli animali e che, secondo quanto riferito, ha portato ad alti tassi di malattie e morte.

Il mercato

Con decine di migliaia di negozi che affollano vicoli stretti, Chatuchak è uno dei mercati più grandi del Sud-Est asiatico. È anche il mercato del fine settimana più grande e conosciuto della Thailandia che attira quasi 200.000 turisti ogni sabato e domenica.