Bansky sbarca per la prima volta in Spagna

70 opere di Banksy, una personale di uno dei più grandi artisti contemporanei per la prima volta in Spagna. Sarà da oggi al prossimo 10 marzo allo Spazio 5.1 del parco feriale Ifema di Madrid. Si tratta di ' Banksy, Genius o Vandal?', una retrospettiva non autorizzata dallo stesso artista, contrario a ogni tipo di mercificazione dell'arte. In mostra opere, oggetti, fotografie e video di alcuni dei murales più celebri realizzati da Banksy in giro per il mondo, nell'itinerario organizzato da Sold Out, in collaborazione con IQ Art Management, che ne danno notizia. Esposte fra maggio e settembre a Mosca, le opere provengono da collezioni private, in collaborazione con la Lilley Fine Art/Contemporary Art Trader Gallery e favoriscono un'immersione nell'universo immaginario del misterioso universo del graffitaro. Fra i lavori esposti, opere della serie The Walled Off Hotel, realizzate dallo street artist lo scorso anno a Betlemme, con vista sul muro israeliano che circonda la città.