La bara della professoressa coperta dai disegni degli alunni commossi: «Era la migliore di tutti»

Giovedì 17 Gennaio 2019, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2019 20:32

Una grande e commovente prova di affetto per la "loro" professoressa morta a 59 anni a Bath: la sua bara è stata interamente coperta di disegni. Poco prima di spegnersi Sue East la donna aveva scritto: “Siete stati tutti fantastici” in una lettera aperta indirizzata alle migliaia di alunni che aveva incontrato nella sua carriera trasmettendo loro la passione per lo studio. «Era gentile, attenta, disponibile: la migliore di tutte" hanno raccontato i ragazzi e le ragazze che hanno portato nell'abbazia di Bath i disegni poi usati per decorare la bara.In 700, compresi genitori di alunni ed ex alunni, hanno partecipato alla messa funebre della profesoressa colpita da un male incurabile. Di fronte alle continue manifestazione di affetto, l'insegnante si era fatta fotografare in ospedale: un'immagine subito condivisa sui social anglosassoni: "Grazie a tutti per aver vissuto insieme a me tanti momenti di gioia e amicizia: adesso è giunto il tempo di nuove avventure. Ricordatevi che l'impegno e la passione consentono sempre di trovare una soluzione".