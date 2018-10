Usa, pacchi bomba inviati a Obama, Clinton, Soros e a sede Cnn. Casa Bianca: minaccia seria

Here's the moment CNN had to handoff to DC and evacuate Time Warner Center in New York pic.twitter.com/TUtnWrss9z — Josh Billinson (@jbillinson) 24 ottobre 2018

Gli ordigni dovrebbero essere frutto della stessa mano, afferma il Secret Service che ha avviato un'indagine a tutto campo. Al lavoro anche l'Fbi per identificare i responsabili.



La Casa Bianca «condanna i tentativi di attacchi violenti compiuti recentemente» contro gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama, l'ex segretario di Stato Hillary Clinton e altri personaggi pubblici. «Questi atti di terrorismo sono spregevoli e chiunque ne sia responsabile sarà portato con severità davanti alla giustizia», ha detto la portavoce Sarah Sanders. Il Secret Service degli Stati Uniti e altre agenzie di polizia, ha aggiunto, «stanno indagando e intraprenderanno le azioni adeguate per proteggere chiunque sia minacciato da questi vigliacchi».

Paura nella sede della Cnn. L'allarme è andato in diretta tv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni rinvenuti negli uffici di Hillary Clinton e Barack Obama. L'ordigno è stato trovato nella stanza di distribuzione della posta del complesso.

Il Secret Service ha spiegato che nel caso di Bill e Hillary Clinton l'ordigno è stato rinvenuto ieri sera negli uffici che l'ex presidente e l'ex segretario di stato Usa hanno all'interno della loro residenza nella località di Chappagua, nello stato di New York.



Nel caso di Barack Obama l'esplosivo è stato trovato stamattina nella posta del suo ufficio di Washington. I due ordigni sarebbero simili a quelli trovati nella residenza, sempre nello stato di New York, del miliardario filantropo George Soros, uno dei principali finanziatori del partito democratico e accusato dalla destra, da alcuni repubblicani e dai sostenitori di Donald Trump di essere dietro alla carovana di migranti in arrivo al confine sud degli Usa.

