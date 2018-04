Barbara Bush ha deciso di non ricorrere a ulteriori trattamenti medici. L'ex first lady, 92 anni, moglie dell'ex presidente Usa George Bush, è stata sottoposta di recente ad alcuni ricoveri ospedalieri. La decisione, si legge in una dichiarazione pubblicata su Twitter dal portavoce della famiglia Bush, Jim McGrath, è stata presa «dopo aver consultato la famiglia e i medici».

Domenica 15 Aprile 2018, 22:19 - Ultimo aggiornamento: 16 Aprile, 00:29

