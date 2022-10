Il mistero della barca fantasma della seconda guerra mondiale ritrovata nel lago Shasta in California

l calo dei livelli dell'acqua sulla sponda ovest degli Stati Uniti – sintomi della siccità record della regione – ha fatto emergere quella che i funzionari hanno già definito «la barca fantasma», la carcassa in decomposizione di una barca Higgins della seconda guerra mondiale, utilizzata per trasportare le truppe in battaglia e sulle spiagge oltreoceano. È emersa dalle secche del lago Shasta lo scorso autunno, ma i livelli sono scesi abbastanza in basso quest'anno per scavare completamente l'imbarcazione. Ma come sia finito nel più grande bacino idrico della California, sepolto nelle profondità per decenni, è ancora incerto.

I funzionari: «Il naufragio è un mistero»

«La circostanza del suo naufragio rimane un mistero», hanno scritto i funzionari del servizio forestale degli Stati Uniti della foresta nazionale di Shasta-Trinity in un post su Facebook di domenica mattina, dove sono state pubblicate anche le foto del ritrovamento. I numeri dipinti sulla barca mostrano che un tempo era assegnato alla USS Monrovia. «Anche Eisenhower è stato su questa nave», hanno detto i funzionari nel post, notando che sarebbe stata usata nell'invasione di Tarawa e che «affondò in acque poco profonde durante quell'invasione», ma fu poi recuperata. Classificata come trasporto d'attacco nel 1943, la nave ha guadagnato sette stelle di battaglia durante la guerra, secondo NavSource, un sito di storia gestito da volontari.

This boat appeared in low water of Shasta Lake. It is marked '31-17' confirming it as a boat assigned to the Attack Transport USS Monrovia. This ship was Patton's HQ during the invasion of Sicily. The circumstance of its sinking remains a mystery. pic.twitter.com/y7foKWbExt — Shasta-Trinity NF (@ShastaTrinityNF) October 9, 2022

Tuttavia, il destino della USS Monrovia dice poco su come la piccola barca di Higgins sia passata dalle battaglie d'Europa al fondo del lago Shasta. Per ora, si sta dirigendo verso un museo nel Nebraska dove gli esperti lavoreranno per preservarlo prima che venga messo in mostra. La barca è solo l'ultimo di una serie di reperti peculiari estratti nei corsi d'acqua in ritirata attraverso l'ovest. Un'altra barca legata alla seconda guerra mondiale è stata scoperta a Lake Mead, il più grande bacino idrico degli Stati Uniti, insieme a tre serie di resti umani che potrebbero essere collegati a degli omicidi.