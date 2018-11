Barcellona, treno deragliato: un morto e decine di feriti

Maltempo a Crotone, tromba d'aria travolge il treno: passeggeri feriti

Martedì 20 Novembre 2018, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unregionale èquesta mattina, poco dopo le 6.15, alle porte di, in Spagna. Nell'incidente, un pendolare è, mentre altresono rimaste. Sei passeggeri sono gravi, ma la loro vita non è in pericolo. Il convoglio, della linea R-4, trasportava al momento del deragliamento 131 persone.Come riportano vari media spagnoli, tra cui 20minutos.es , il mezzo interessato è un convoglio composto da sei vagoni principalmente utilizzato da pendolari.L'episodio è accaduto intorno alle sei del mattino nella zona di, a circa un'ora da Barcellona e stando alle prime indicazioni sarebbe stato provocato da uno. Negli ultimi giorni, infatti, le abbondanti piogge avevano provocato frane e allagamenti in tutta la zona a ridosso dei binari.