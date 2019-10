Barcellona, caos in aeroporto dopo le condanne ai leader catalani

Barcellona per le proteste scatenate dalla condanna di 12 leader catalani da parte della Corte Suprema spagnola, come riporta El Pais. I manifestanti si sono riversati in massa in aeroporto provando anche a superare i controlli di sicurezza con biglietti truccati. nello scalo assediato cantavano Oltre 100 voli sono stati cancellati all'aeroporto diper le proteste scatenate dalladi 12 leaderda parte della Corte Suprema spagnola, come riporta El Pais. I manifestanti si sono riversati in massa in aeroporto provando anche a superare i controlli di sicurezza con biglietti truccati. nello scalo assediato cantavano

Madrid ha reso pubblica la sentenza del processo contro i



Catalogna, indipendentisti condannati: 13 anni a Junqueras. Puidgemont: «Aberrazione»



Immediatamente dopo l'annuncio delle pesanti condanne a Barcellona sono iniziate manifestazioni e mobilitazioni di protesta. Gli studenti universitari hanno interrotto le elezioni e dai diversi atenei della città sono partiti cortei diretti a Plaza Cataluna. Sono in corso altre mobilitazioni e manifestazioni spontanee nella città catalana, dove l'appuntamento principale è stato dato, da sindacati, partiti ed associazioni, a Plaza Sant Jaume, dove si trova la sede della Generalitat, il governo autonomo della Catalogna. spagnolo con sede aha reso pubblica la sentenza del processo contro i 12 leader indipendentisti catalani accusati di diversi reati per i fatti che portarono alla dichiarazione unilaterale d’indipendenza della Catalogna, nell’ottobre 2017. Nove leader indipendentisti – sia ex membri del governo guidato dal presidente Carles Puigdemont, sia leader di organizzazioni della società civile – sono stati condannati per il reato di sedizione, che punisce una rivolta pubblica contro l’autorità; nessuno è stato invece condannato per il reato più grave, la ribellione. La rivolta è scoppiata dopo che il tribunale supremo

Bella ciao AirPort Prat Barcelona pic.twitter.com/GEQa6euNt3 — Mauri (@Maurici93877806) October 14, 2019

«Ai passeggeri italiani si raccomanda di tenersi aggiornati attraverso Aena (http://aena.es/es/aeropuerto-barcelona/index.html) e le compagnie aeree. Per i trasporti via terra consultare http://tmb.cat/es/-/avis-2019». È quanto si legge in un tweet dell'ambasciata italiana a Madrid.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2019 21:21

«Bella ciao».