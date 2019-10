​Compra un biglietto mentre va all'ultima seduta di chemio e vince alla lotteria

Negli Stati Uniti, un residente dello stato della Carolina del Nord, che combatte la sua battaglia contro il cancro, ha vinto un premio della lotteria con un biglietto acquistato mentre si recava in ospedale per sottoporsi al suo ultimo trattamento di chemioterapia.

Ronnie Foster, residente nella città di Pink Hill, ha dichiarato a nclottery di aver acquistato per la prima volta un biglietto da un dollaro della lotteria giocata nella Carolina del Nord e di aver vinto 5 dollari e di aver deciso poi di investire la vincita di quel biglietto comprandone altri. Con il primo non ha vinto nulla, ma il secondo biglietto gli è valso una vincita di ben 200.000 dollari, una somma pari a circa 180.000 euro.

«Ho visto tutti quegli zeri», ha detto Foster, che combatte contro un cancro al colon «e non ci credevo finché non l'ho dato al dipendente del locale per farlo scansionarlo», ha aggiunto. Il dipendente ha confermato la vincita. «Ero già felice perché era il mio ultimo giorno di chemioterapia» e «vincere alla lotteria lo ha reso anche il mio giorno fortunato», ha raccontato l'uomo.

