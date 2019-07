Papà muore dopo una puntura di batteri carnivori in spiaggia

Un papà è stato mangiato vivo da parassiti mortali durante una giornata in spiaggia in Florida e dopo 48 ore è morto.





Settimane prima della tragica morte del padre, Cheryl aveva visto la storia di Kylei Parker . La dodicenne è stata lasciata in lotta per la sua vita e ha quasi perso la gamba quando la sua pelle è diventata nera e ha iniziato a marcire lontano dall'infezione.



"Siamo arrivati ​​all'ospedale di Memphis verso le 20 - racconta la figlia -, i medici hanno visto questo punto nero terribilmente gonfio sulla schiena che prima non c'era. Mia madre mi ha mandato una foto e mi è sembrato come se qualcuno mi avesse preso a pugni. Ho chiamato e chiesto se fosse effettivamente nero (perché a volte il colore è spento in una foto) e lei ha detto che era nero". La figlia Cheryl , distrutta dal dolore, ha ora voluto ricordare le strazianti 48 ore che hanno cambiato la sua vita per sempre e ha giurato: "Non voglio che questo accada a nessun altro" scrivendo su Facebook. "Non c'è abbastanza educazione sui batteri nell'acqua. Devono esserci cartelli segnaletici in ogni spiaggia, in ogni città e parco statale per segnalare che a causa di batteri presenti nell'acqua persone con ferite aperte o sistemi immunitari compromessi non dovrebbero entrare".

Dave Bennett stava visitando la figlia Cheryl la spiaggia di Destin, in Florida, ed è entrato in acqua. Ma 12 ore dopo essere stato sulla battigia, Dave, colpito dal cancro in passato, si svegliato a casa con la febbre, i brividi e alcuni crampi. La sua salute ha cominciato a deteriorarsi rapidamente e fu portato in ospedale dove scoprirono un "punto nero terribilmente gonfio sulla schiena".È stato dichiarato morto in poche ore e in seguito i risultati di laboratorio hanno confermato di aver contattato la fascite necrotizzante - nota anche come batteri carnivori.