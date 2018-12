Battisti, ipotesi trattativa: l'Italia dice no al Brasile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 21 Dicembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la figuraccia internazionale, i brasiliani hanno provato persino ad intavolare una trattativa per far uscire allo scoperto Cesare Battisti. È stato però un tentativo fallito ancor prima di cominciare. L'ex leader dei Proletari Armati per il Comunismo ha fatto perdere ormai le proprie tracce da quando la scorsa settimana è stato emesso dal Supremo tribunale brasiliano un mandato di arresto nei suoi confronti per poi arrivare la firma del presidente uscente, Michel Temer, sul decreto di estradizione che avrebbe riportato il fuggitivo in Italia. Le speranze ormai sono ridotte al lumicino, non lascia molto spazio all'immaginazione sulle possibilità di riuscita dell'operazione il pessimo segnale del ritorno a Roma dell'aereo che era stato inviato a Sao Paulo con a bordo personale del Servizio di cooperazione internazionale della polizia e le forze speciali dell'Ucigos.