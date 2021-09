Bebe Vio ospite di Von der Leyen al Parlamento Ue, lungo applauso: «Sono orgogliosa»

La campionessa paralimpica Bebe Vio è alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. È stata invitata dalla presidente della Commissione europea Von der Leyen. «Ad aprile le avevano detto che rischiava di morire, poi è riuscita a vincere una medaglia olimpica», racconta von der Leyen citando Bebe Vio presente al Parlamento Ue, che le ha dedicato un lungo e caloroso applauso. Von der Leyen elogia la campionessa come «una leader, immagine della sua generazione, da cui trarre ispirazione» per la sua determinazione.

A moment of strong emotions when @vonderleyen talks about #BebeVio as the image of her #generation.



"If it seems impossibile, then it can be done!"

This was the spirit of our EU founders and this is the spirit of #NextGenerationEU.#SOTEU #soteu21 https://t.co/4CsskKCPrY

— Eurodesk (@Eurodesk) September 15, 2021