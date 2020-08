Beirut, la Torre Eiffel si spegne per omaggiare le vittime dell'esplosione

Ultimo aggiornamento: 14:03

LaL'oscuramento delle luci iconiche ha reso omaggio alle 135 persone uccise nelle esplosioni e alle altre migliaia rimaste ferite. Nella capitale distrutta, centinaia di migliaia di residenti sono rimasti senza casa e molti sono ancora alla ricerca di sopravvissuti. I l presidente francese, Emmanuel Macron, ha chiesto un sostegno urgente per il Libano. Ha visitato Beirut e ha offerto due carichi aerei di soccorritori francesi per aiutare a combattere il disastro. Gesti simbolici simili sono stati visti in altri famosi monumenti come le Piramidi di Giza in Egitto e il Burj Khalifa a Dubai.