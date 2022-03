Belgio, auto contro folla a La Louviere durante la celebrazione del Carnevale. «Almeno 4 morti, uno è un bambino, e 12 feriti gravi»

Un’auto si scagliata contro la folla durante la festa per la celebrazione del Carnevale a Strepy-Bracquegnies località di La Louviere, nel sud del Belgio, intorno alle 5 di questa mattina: il bilancio provvisorio è di quattro morti, 12 feriti gravi e una ventina di feriti leggeri.

Secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina di 8mila abitanti, Jacques Gobert, «un'auto in corsa si è lanciata nella folla che si era radunata per vedere il 'ramassage des Gilles'», il raduno di alcune maschere tradizionali del carnevale. «L'autista ha poi proseguito per la sua strada, ma l'abbiamo intercettato», ha aggiunto il sindaco. Il comune ha fatto scattare il proprio piano di emergenza comunale. «Abbiamo messo a disposizione delle famiglie il palazzetto dello sport comunale ed è stato attivato anche il servizio di assistenza alle vittime», ha spiegato Gobert.

#Update: Just in - Video of police at the scene in #Strépy-Bracquegnies, #Belgium, when early birds were waiting in line ahead when the carnival would have started at 8-9 a clock, when a car killed at least 5 people 12 critically injured and at least 20 other people injured. pic.twitter.com/OF27gFBafA

