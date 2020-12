Belgio: Babbo Natale visita un ospizio e contagia 118 persone

In una casa per anziani della città belga di Mol, vicino ad Anversa in seguito alla visita di San Nicola, che come da tradizione dei paesi dell'Europa settentrionale visita i bambini nella notte del 5 dicembre per portar loro i regali, sono stati registrati 118 casi di Coronavirus, secondo quanto riporta il quotidiano Gazet Van Antwerp.

Stando al racconto dei media, il figlio di uno degli ospiti della struttura, mascherato da San Nicola in visita all'ospizio dove vivono 169 persone anziane. Alcuni giorni dopo la visita, 75 persone sono risultate positive al Covid-19, incluso 14 membri dello staff medico. Dopo ulteriori test, il numero totale dei contagi è salito a 118, di cui 20 sono impiegati del centro.

«Al momento non ci sono morti e solo un ospite è stato ricoverato», ha dichiarato il sindaco della città, Wim Caeyers.

Le autorità del comune accusano la direzione della struttura di quanto accaduto, e definiscono «del tutto irresponsabile» aver organizzato un evento del genere in questa circostanza.

Nel frattempo, la direzione della casa di cura afferma che San Nicola non è entrato in nessuna delle stanze dei residenti e che si è messo solo nelle aree di uso comune, restando a distanza di sicurezza e che tutti gli intervenuti indossavano la mascherina. Tuttavia, in diverse fotografie pubblicate su Internet, si vedono diverse persone senza mascherina e che non rispettano le distanze sociali.

La direzione della struttura insiste nel dichiarare che «San Nicola», figlio di uno dei residenti della struttura ha rispettato tutte le misure di sicurezza.

