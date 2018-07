Belgio, bambino prodigio si prepara a frequentare l'università a otto anni

Venerdì 6 Luglio 2018, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 15:29

Laurent Simons, un bambino nato a Bruges in Belgio nel 2009, ha catturato l'attenzione dei media poiché, nonostante la sua giovanissima età, è pronto a frequentare gli studi universitari, dopo aver completato la scuola secondaria in soli 18 mesi.Simons ha cominciato le scuole superiori nel 2016 a Amsterdam, terminandole in tempi record grazie a un coefficiente intellettivo di almeno 145, valore molto superiore alla media che oscilla tra 90 e 110.In quel periodo, il bambino prodigio si è annoiato tantissimo, considerando le lezioni molto semplici. «Alcune volte i miei compagni tardavano a rispondere, e allora rispondevo io al loro posto», ha ricordato il piccolo al canale belga VRT.A solo otto anni, Simons parla francese, tedesco e olandese, ma incontra serie difficoltà nel relazionarsi con i suoi coetanei. I genitori, infatti, raccontano che il bambino preferisce la lettura al gioco.Laurent sta riflettendo su cosa studiare all'università: se intraprendere la facoltà di medicina per diventare chirurgo o piuttosto studiare per diventare astronauta. Al momento, però, sembra vincere la sua passione per la matematica e sembra più propenso per iscriversi alla facoltà di ingegneria.Nonostante tutto il clamore che è nato intorno alla sua storia, le preoccupazioni dei genitori sono le medesime di tutti gli altri. Suo padre Alexander ha detto «qualsiasi scelta farà, noi la accetteremo. L'importante è che sia felice».