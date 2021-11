Benzema condannato a un anno di carcere (con condizionale) per complicità per il caso sextape

Karim Benzema è stato condannato a un anno di carcere, con la condizionale, per il caso "sextape". L'attaccante del Real Madrid e della nazionale francese è stato riconosciuto colpevole di complicità nel tentativo di ricatto dell'ex compagno di squadra Mathieu Valbuena, finito nei guai per un video di sesso.

L'attaccante francese del Real Madrid Karim Benzema è stato giudicato colpevole di complicità nel tentativo di ricattare il suo ex compagno di squadra Mathieu Valbuena con un video di sesso in quello che è noto come il caso "sextape".

La Corte di Versailles ha ritenuto che la conversazione che Benzema ha avuto con Valbuena in cui ha cercato di convincerlo a entrare in contatto con i ricattatori costituisce un intervento "deliberato" per far pagare il calciatore del Lione al fine di impedire la trasmissione del video.

Anche Benzema, i cui legali hanno annunciato la presentazione di un ricorso, è stato condannato inoltre a una multa di 75.000 euro (87.000 dollari). Nei confronti degli altri quattro imputati, il tribunale di Versailles ha inflitto pene che vanno da 18 mesi di reclusione condizionale a 2 anni e mezzo di pena detentiva obbligatoria.