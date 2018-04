Berlino, due ragazzi ebrei presi a cinghiate in strada. Il governo: «Intollerabile» Video

Due giovani ebrei sono stati aggrediti da tre persone a Berlino, nella serata di ieri, e una delle vittime ha filmato e postato l'attacco su internet. Secondo la polizia, si tratta di un'aggressione di stampo antisemita, riferisce la Bild online. Uno dei due giovani è stato colpito con una cintura da uno degli aggressori, che gli ha gridato «Ebreo!» in arabo, come si vede nel video. Il fatto è accaduto nel quartiere di Prenzlauer Berg.

Die Polizei Berlin bestätigte den Vorfall gegenüber dem JFDA und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen: https://t.co/VsoGPmM7ke — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) 17 aprile 2018

L'aggressione agli ebrei avvenuta ieri a Berlino «è intollerabile». Lo ha detto la portavoce del governo Merkel Ulrike Demmer in conferenza stampa, sottolineando che attacchi del genere minano la tenuta di una società democratica. Il governo ha sottolineato che dal primo maggio entrerà in carica un delegato governativo proprio contro l'antisemitismo. «Vogliamo che si sentano sicuri in Germania», ha aggiunto.

Mercoledì 18 Aprile 2018, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 14:05

I due giovani aggrediti, rispettivamente di 21 e 24 anni, portavano la tradizionale kippah ebraica. Il ragazzo aggredito con la cintura è riuscito a filmare con il suo smartphone che l'aggressore gli urlava in arabo «Jahudi!» e lo colpiva più volte. «Io ti sto filmando», lo ha anche avvertito. A questo punto uno dei compagni dell'aggressore lo ha trascinato via. Nel video si sente gridare una donna, che annuncia di chiamare la polizia in inglese, «I call the police!». Poi si sente il giovane aggredito che esclama: «Ebreo o non ebreo, dovrai fare i conti con questo». Non c'è stata alcuna lite, ha spiegato alla tv israeliana il ventunenne, prima che arrivassero i colpi e gli insulti. «Stavamo camminando tranquillamente, e non avevamo parlato con nessuno», procede la testimonianza, quando sono arrivati all'improvviso tre uomini, che hanno iniziato a insultare. Loro prima li hanno ignorati, poi il 24enne, tedesco, ha chiesto di smetterla. «A questo punto si sono arrabbiati e uno di loro è corso verso di me», afferma il 21enne colpito con la cintura.