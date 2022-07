Droga dello stupro al party con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il partito Spd: «Sporgete denuncia»

Scandalo il Germania. Al party del Partito socialdemocratico (Spd) a Berlino sarebbero stati serviti drink alterati con la droga dello stupro. È questa l'ipotesi su cui sta indagando la polizia tedesca dopo la denuncia di cinque donne che hanno riportato strani sintomi dopo aver partecipato mercoledì scorso alla festa, che ha avuto un migliaio di ospiti, tra i quali i rappresentanti parlamentari della Spd e lo stesso cancelliere Olaf Scholz.

Droga dello stupro al party della Spd, cosa è successo

La prima denuncia è stata fatta da una ragazza di 21 anni che ha detto di essersi sentita male, di aver avuto le vertigini e aver perso la memoria dopo aver partecipato alla festa durante la quale non ha bevuto alcol. La donna afferma di non ricordare nulla di quanto avvenuto dopo le 21.30 ed ha chiamato la polizia dopo essersi recata in ospedale dove è stata sottoposta ad uno screening tossicologico i cui risultati non sono ancora disponibili. La polizia ancora non ha identificato sospetti, ed il partito intanto ha già condannato l'incidente. La portavoce della polizia ha indicato che non vi sono elementi che indicano che le donne siano state vittime di aggressioni sessuali o furti.

Wir sind alle entsetzt über diesen unglaublichen Vorgang und werden alles in unserer Macht stehende tun, um das aufzuklären. Allen die es betrifft, empfehle ich, dies anzuzeigen. Und natürlich ist die @spdbt-Fraktionsspitze für die Betroffenen jederzeit ansprechbar. https://t.co/5xudSnzr6l — Katja Mast (@KatjaMast) July 8, 2022

"Consiglio a tutti gli interessati di sporgere denuncia", ha detto su Twitter Katja Mast di SPD. Il portavoce non ha escluso ulteriori casi che si aggiungono ai nove già dichiarati, secondo il partito. L'Spd ha inviato una mail a tutti gli invitati all'evento mercoledì sera condannando un "atto mostruoso che abbiamo subito dichiarato alla polizia parlamentare". Circa 1.000 persone si sono unite al cancelliere e ai parlamentari alla tradizionale festa estiva dell'SPD prima della pausa parlamentare.