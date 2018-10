Berlusconi salterà la convention di Forza Italia: deve volare da Putin per il compleanno

Martedì 2 Ottobre 2018, 18:13 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 18:45

Come ai vecchi bei tempi, si riforma la coppia Putin-Berlusconi. Il quale fra Forza Italia e l’amico Vlad preferisce di gran lunga quest’ultimo. Al punto che non parteciperà alla convention azzurra a Milano, dal 5 al 7 ottobre, perché potrebbe volare dal presidente russo nel prossimo weekend.Putin domenica festeggia il suo compleanno, il numero 66, e il Cavaliere non vuole perdere l’occasione per abbracciare Vlad e portargli un regalo. Putin lo ha invitato alla festa e questi sono inviti a cui non si può rinunciare. Dunque, andrà nella tenuta presidenziale di Sochi sul Mar Nero, dove Berlusconi è stato altre volte passeggiando nel parco immenso e ammirando le piante e i cavalli compresi quelli piccolini e velocissimi che piacciono a Putin e di cui Vlad ne regalò uno a Silvio quando era premier (ma poi non si sa che fine abbia fatto quello strano quadrupede).I due avranno modo di parlare di tutto - l’Europa che non va, Trump che è uno strano tipo - ma di certo saranno divisi su un tema: Salvini. Putin, per questioni più geopolitiche che personali, lo stima assai, Berlusconi molto meno. Ma c’è da giurare che Silvio, all’amico russo, con cui si dicono tutto, non potrà tacere la cosa che in questi giorni più lo sta appassionando: l’acquisto del Monza Calcio e il sogno possibile di portarlo entro poco in serie A. E’ probabile però che lo zar di tutte le Russie risponda al Cavaliere: «Monza che?». Si è amici anche quando non tutte le passioni coincidono.