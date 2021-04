Morto Bernie Madoff, il finanziere autore della più grande truffa finanziaria Usa

NEW YORK Era stato condannato a 150 anni di prigione per i suoi imbrogli che avevano derubato oltre 37 mila persone in ben 136 Paesi, ma Bernie Madoff è morto oggi, per una crisi renale, dopo esser stato ricoverato nell'infermeria del carcere di Butner, nella Carolina del nord. Il finanziere imbroglione avrebbe comoiuto 83 anni il prossimo 29 aprile. Le sue truffe avevano coinvolto anche personalità famose come il regista Steven Spielberg,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati