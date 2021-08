Afghanistan, Joe Biden: «Nostra missione era evitare attentati negli Usa, non costruire una nazione»

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, parla alla Nazione dalla Casa Bianca dopo quanto accaduto in Afghanistan. Il presidente ha detto: «La nostra missione in Afghanistan non era pensata per costruire una nazione, ma per evitare attacchi terroristici sul suolo americano». Biden ricorda che l’accordo sottoscritto dall’ex presidente Donald Trump prevedeva il ritiro delle truppe entro il 1 maggio 2021: «La scelta che dovevo fare era o rispettare quell’accordo, o prepararmi a combattere con i Talebani nel momento peggiore».

Happening Now: President Biden delivers remarks on Afghanistan. https://t.co/8jAe8PoUB9 — The White House (@WhiteHouse) August 16, 2021

Biden ha difeso «fermamente» la sua decisione di ritirare le truppe dall' Afghanistan, sostenendo di aver fatto «l'interesse nazionale» Usa e che gli americani «non faranno quello che non fanno gli afghani», ossia combattere e morire per il loro Paese. «È sbagliato ordinare alle truppe americane di combattere e morire quando le stesse truppe dell'Afghanistan non lo fanno». Per Biden gli Usa hanno dato all'esercito afghano «tutte le opzioni» possibili per combattere i talebani. «Sono molto rattristato, ma non mi pento della mia decisione», ha detto il presidente statunitense, affermando che «se necessario» gli Usa condurranno azioni antiterroristiche in Afghanistan.