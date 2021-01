Usa, Biden cancella Trump: via al bando per i transgender nelle Forze Armate

È l’alba di una giornata storica per i transgender americani.

Joe Biden, infatti, si prepara a riammetterli nelle Forze Armate, cancellando così un altro pezzo della scomoda eredità firmata Trump.

La decisione è già presa e l’ordine esecutivo del presidente è imminente.

Una mossa che aveva fatto discutere nel luglio del 2017 e che farà discutere ancora. Come sempre, con sollievo da una parte e con sdegno dall’altra.

Al tempo, era stato The Donald ad annunciarla via Twitter. La tesi formale poggiava sugli «enormi costi sanitari e sulle frequenti interruzioni del servizio militare». Tuttavia, la verità era ben diversa e aveva parecchio a che vedere con un certo conservatorismo, estetico e di sostanza, tanto caro all’elettorato di Trump e più in generale alla destra a stelle e strisce.

La contro tesi poggia invece su uno studio del Dipartimento della Difesa che evidenzia un impatto minimo sia sui costi che sull’operatività della categoria. Anche in questo caso, però, la verità non fa eccezione ed è legata a doppio nodo a un certo riformismo di sinistra.

Due visioni contrapposte, insomma. Che anni fa avevano fatto inorridire comunità e organizzazioni Lgbtq. E che viceversa oggi le fanno esultare.

Una sorta di inversione a U, preannunciata e già realtà. Quella di un’America diversa, che vuole cambiare e che vuole cambiare in fretta.

