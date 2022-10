«Un eroe, anzi no»: uragano Ian in Florida, Biden fa i complimenti all’agente...licenziato perché no vax

Un eroe. Anzi, no.

Joe Biden chiama al telefono un agente della Guardia Costiera e lo ringrazia personalmente a voce per i numerosi salvataggi in acqua di cui si è resto protagonista nel dramma dell’uragano Ian.

Zach Loesch, questo il suo nome.

Piccolissimo particolare a margine, però: sarà licenziato dalla stessa Guardia Costiera per aver rifiutato il vaccino contro il Covid-19. Ciliegina amarissima sulla torta: per effetto di una legge fortemente voluta dallo stesso presidente Biden.

Una storia al limite dell’incredibile, in realtà “fotografia” dell’ennesimo corto circuito figlio della pandemia, in particolare della gestione della pandemia, e della irraccontabile era che stiamo vivendo oramai da tempo.

«Gli ho detto quanto sono stato fiero di lui e l’ho ringraziato assieme a tutti i suoi colleghi per lo straordinario lavoro che stanno facendo laggiù», ha rimarcato il Commander in Chief in una nota pubblicata dalla Casa Bianca.

Ma evidentemente non è bastato.

Con Loesch che non ci sta e che affida il suo sfogo al sito di informazione Breitbart:

«Perderò il mio lavoro in 30 o al massimo in 60 giorni», esordisce disperato.

E spiega: «Avevo chiesto l’esenzione dal vaccino per motivi religiosi, ma la mia domanda è stata bocciata, così come il mio ricorso. Non c’è più nulla da fare, ho perso».

E rincara ancora la dose (non di vaccino) e oggettivamente si fa sempre più difficile dargli torto:

«Se per assurdo avessi chiesto a ciascuna delle persone che ho salvato se avessero voluto essere salvate lo stesso da me, anche se non sono vaccinato, tutti, nessuno escluso, mi avrebbero detto di “sì”».

Alla furia dell’uragano, e alla disperazione attorno a vittime e dispersi tra Fort Myers e Naples, si somma insomma il carico quasi ottuso della burocrazia che, a due anni e mezzo dallo scoppio della pandemia, ancora attanaglia la vita dei cittadini americani (senza contare quella dei turisti, a loro volta tuttora soggetti a pesanti restrizioni, ndr).

Una vicenda che rilancia peraltro, nello specifico, l’eterno braccio di ferro tra il governo centrale e il Pentagono da una parte e uno Stato come la Florida dall’altra.

Con il governatore Ron DeSantis, da sempre dichiaratamente “aperturista” e votato alla inviolabile libertà di scelta, che in attesa di essere riconfermato a mani basse in occasione delle elezioni di midterm di novembre, punta parecchio ma parecchio oltre.

Fino alla Casa Bianca.